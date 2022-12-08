Kuşadası açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 01.35'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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08/12/2022

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Kuşadası açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 6 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

08/12/2022 08:25
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TAGS: deprem, türkye
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