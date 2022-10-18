Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre İzmir açıklarında yer alan Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan vatandaşlar depremin şiddetinin ölçülenden fazla hissedildiği ve korkuya neden olduğunu dile getirdi. Deprem İzmir'den de hissedildi.

AFAD ise yaptığı son dakika açıklaması ile depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.

ÖNCESİNDE 2 UFAK ÇAPLI DEPREM DAHA OLDU

AFAD'ın verilerine göre saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi. Kuşadası Körfezi'nde saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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18/10/2022 13:57