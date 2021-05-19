Kuşadası'nda 4 dakikada iki deprem

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde ilk deprem 14.14'te yerin 16 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bu depremin hemen ardından aynı yerde 4.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu depremlerden 7 dakika sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler İzmir'in Seferihisar, Menderes, Selçuk, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

“BEKLENEN ARTÇI DEPREMLER”

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanan depremlerin artçı olduğunu belirterek, “Bu gün olan depremler 30 Ekim 2020'de olan 7 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük artçılarıdır. Burada 5.9, 6'ya kadar artçılar bekliyordum, bunlar gelmedi. Bunların gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Zaman içinde bu gerginlikleri boşaltacaktır. Bu artçıların 2021 yılı içine sarkmasını bekliyorum. Bir yıl içinde bu büyüklükte ve daha büyük artçı depremler olması gerekiyor” diyerek bu depremlerin yıkıcı olmadığını, İzmir ve Kuşadası'nda yıkıcı bir deprem beklemediğini söyledi.

“İZMİR DEPREMİ YARATACAK KADAR GERGİNLİK YOK”

Prof. Dr. Ercan, bu büyüklükteki depremlerin yıkım yapmayacağını, sadece korkutacağını belirterek, İzmir depremi ile ilgili şu bilgileri verdi; “Tabi haklı olarak insanlar bu depremlerin arkasından daha büyük bir deprem gelecek mi diye düşünebilir. Kaldı ki İzmir ve Kuşadalılar bu konuda çok kaygılılar. Benim böyle bir beklentim yok, rahat olsunlar. Şu anda maalesef bir çok ağız deprem çığırtakanlığı yapıyor. İzmir depremi yaratacak kadar gergin değil. Kaldı ki Kuşadası depremi de 30 Ekimde olan depremdir. Bunun dışında yakın bir zamanda deprem beklenmiyor.”

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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19/05/2021 17:03