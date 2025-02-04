Kuşak telafi sınavı yapıldı

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04/02/2025

Kuşak telafi sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Renkli Kuşak telafi sınavları Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.  

2024 yılında Mazereti geçerli olup sınavlara katılayanlara, Genel kurulun tanıdığı Telafi sınavında 2. Gıp Kırmızı ve 1. Gıp Kırmızı siyah kuşağa terfi edenler 21-22 ve 23 Şubat tarihleri arasında üç gün sürecek Karakuşak Dan sınavına  girme hakkını da kazandılar.

TAEKWONDO KUŞAK SONUÇLARI

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Arian Khalikara, Nesim Can Tosun, Mina Artan, Michael Tobickyk, Doruk Önder, Betül Aydın

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Alp Şengil, Müesser Serdar, Çetin Karahan, Duru Nisa Üzüm

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Azra Aslan, Hamza Arslan

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Gülenay Çağlar , Doğu Göktürk Yeleğen

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Kerem Kencebay , Emir Talha Keklik, Arda Yavuzeş,

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

İnci Demir, Arosha Anari

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