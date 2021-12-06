KUŞKOR, Haspolat Arıtma Tesisi Civarının Ava Kapatılmasını İstedi

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), ülkenin “en önemli kuş alanı” olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nin 500 metre çevresinin “ava kapalı alan” yapılması çağrısında bulundu.

Dernek, “kuş cenneti” olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisinin geçen hafta üç binden fazla kuşa ev sahipliği yaptığını ancak avcılık faaliyetlerinden kaynaklanan tüfek seslerinden ürken kuşların bölgeyi terk ettiğini gözlemlediklerini belirterek, bölgenin “sulak alan olarak değerlendirilip etrafında 500 metre ava kapalı alan yaratılması gerektiği” görüşünü paylaştı.

KUŞKOR Başkanı Damla Beton tarafından yapılan açıklamada, ülkede Karpaz’dan Koruçam’a kadar birçok önemli kuş alanı bulunduğunu ancak şu anda ülkenin “en önemli” kuş alanının Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi alanı olduğuna işaret edilerek, bölgenin bir “kuş cenneti” olduğu ifade edildi.

Beton, açıklamasında, “Daha geçen hafta saydık 3 binden fazla kuşa ev sahipliği yapmakta… Göz alıcı pembe flamingolardan, mavi gerdanlara, dünyaca tehlike altındaki elmabaşlardan tutun da ende güzelliklere… Oysa bu sabah gidin, hepsi alanı terk etmiş! Neden mi, çünkü biz bu canlılara sahip çıkamıyoruz” ifadelerinde bulundu.

KUŞKOR olarak “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası” Meclis’te tartışılırken Önemli Kuş Alanlarının (ÖKA) önemi hakkında raporlar sunduklarına işaret eden Beton, “Anlatmaya çalıştık ama hiçbir değişiklik olmadı. Alanın atık arıtma olması nedeni ile korunması konusunda hiçbir yol alınamadı… Yine de pes etmek yok, çalışmalara devam edeceğiz dedik. Uluslararası kaynak bulup alanda bazı düzenlemeler yapmaya çalıştık. On binlerce lira ile başıboş köpeklerin yaban hayat üzerindeki etkilerini azaltmaya çalıştık” diye konuştu.

“Geçen Pazar avcıların tüfek sesleri nedeniyle kuşların yaşadığı paniği gözlemledik” diyen Beton, bu konuda Avcılık Federasyonu (AVFED) ile iletişime geçip inisiyatif almalarını ümit ettiklerini ve AVFED’in de “yasa dışı avcılıkla ilgili önlem alacaklarını kendilerine belirttiklerini kaydetti.

Ancak Damla Beton, “Bugün yine alanda tek kuş kalmadı sorun yasadışı avcılık değil, yasal avcılıktır” diyerek, şunları kaydetti:

“Bu bölge sulak alan olmasa da sulak alan gibi değerlendirilip etrafında 500 metre ava kapalı alan yaratılmadıkça buradaki kuşlara huzur yok! Bugün alanı terk eden kuşların bir kısmı yakınlarda korunabilecekleri yeni alanlar bulmaya çalışacak. Bulamayanlar heba olacak, bulabilenler ya başka yerlere göçecek ya da bir hafta sonra Haspolat Lagünlerine geri gelecekler. Geldiklerinde yine avcılar onları korkutacak. Ve bu böyle devam edecek. Yavaş yavaş bu kuşların kısıtlı su kaynakları barındıran ülkemizde ölümüne neden olacağız.”

Beton, Haspolat Atık Arıtma Tesisindeki havuzlara “500m mesafenin korunması” ile soruna çözüm bulunabileceğine işaret ederek, “AVFED’den ve doğaya gönül veren tüm avcılardan bu konuda inisiyatif kullanmalarını rica ederiz. Bu topraklarda yaşam süren tüm insanların bu toprakları bizimle paylaşan tüm canlılara bir şans vermesi, doğaya gönül borcumuzdur” dedi.

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06/12/2021 11:10