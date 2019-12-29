Kuşkor Yeni Yasa için Önerilerini Kamuoyu ile Paylaştı

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) yeni yıldan önce yasalaşması beklenen Meclis gündemindeki tasarıya ilişkin önerilerini açıkladı.

KUŞKOR yönetim kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni yasa için öneriler şöyle:

“ Büyük Av'da bir avcının en fazla 3 köpek ile değil, 2 köpek ile ava gidebilmesi şeklinde olması aç gözlülüğün önüne geçebilecek bir karar olacaktır.

- 1’inci İnce Av’da avcı başı 100 cikla vurma hakkı, kota olarak fazladır, 35-40 gibi gerçekçi bir rakam olması gerekir.

- 2’inci İnce Av’da üveyik avı uzun yıllar için avına izin verilmemeli. Bu yasada verilen 10 adet kotası doğanın kaldıramayacağı bir hatadır.

- Sürek ve Banya avının yasanın Tefsir’ineayrı ayrı eklenmesi ve ikisinin de avın gelecek nesillere de kalabilmesi için yasaklanmasını. Veya avlanacak hayvana da kaçma şansı verebilmek için banya avı 3 kişi ile sınırlandırılmalıdır.

- Özel Çevre Koruma Bölgeleri içinde olan Önemli Kuş Bölgeleri de av bölgelerinden çıkarılmalı. Bu bölgeler hem devletimiz tarafından, hem de uluslararası tanınmış ve kabul edilmiş bölgelerdir, avcının bu bölgelere girmesi kabul edilemez. Ayrıca bu bölgeler içinde olan ve belirli tarihlerde avcının bu bölgelere yığılmasını önlemek için de Önemli Kuş Bölgeleri olan ‘’Korucam ve Karpaz burnu ÖÇKB sınırları çerçevesinde sürekli ava kapalı bölge” olarak bu yasada yerini alması gerektiğine ilginizi çekmek isteriz.

-Madde 11. (1)'in ikinci paragrafı Avcılık Federasyonu'nun ürettiği av hayvanlarını satmasına ve bu hayvanların da lokantalarda servis edilmesine imkân vermektedir.

Federasyon'un lokantalarda servis edilmek üzere av hayvanı üretimi yapması ve satması, bu hayvanların lokantalarda servis edilmesi, bu yasanın amaçlarına aykırıdır.Kaçak avcılığın veya normal zamandaki avcılığın ticarete dönüşmesi de teşvik edilmiş olacaktır. Böyle bir olaya izin verilmesi düşünülür ise de bu beklenen suiistimaller için önlem alınmalı, prosedür ve denetimleri düzenleyen bir tüzüğe bu yasada atıf yapılmalıdır.

İlginiz için teşekkür ederiz.”

29/12/2019 19:33