Kusursuz temizlik için harika ipuçları

Temizlik favori bir aktivite olmasa da,harcanan çaba her zaman aynıdır. Ev işinizi tamamladığınızda, evinizin her köşesinin parlak ve tertemiz olmasını ister misiniz? İşte harika temizlik için bazı ipuçları...

Masanızda olan çiziklerden kurtulun: Yarım fincan zeytinyağı ve yarım fincan limonu karıştırın. Karışımı, bir bez yardımı ile ahşap masanızı silmek için kullanın. Masanız eskisi gibi pürüzsüz olsun.

Musluğunuzu ya da duş başlığınızı parlatın: Sirke kullanarak, musluk ya da duş başlığında olan kireçten kurtulun. Genellikle 20 dakika yeterlidir.

Ocak temizliği: Amonyak kullanarak ocak yağlarını temizleyebilirsiniz. Platik bir torbaya ocağınızı ya da ızgaranızı yerleştirin ve içine 2 ya da 3 kaşık amonyak koyun. 12 saat bekletin sonra temizleyin.

Ütü temizliği: Ütü masasını örtün ve üzerine tuz serpin. Ütünüzü açın ve maksimum sıcaklığa geçirin. Buhar ve su fonksiyonunun kapalı olduğundan emin olun. Tuz üzerinde ütünüzü gezdirin. Yüzeydeki tüm kirin geçtiğini göreceksiniz.

Daha beyaz yastık kılıfları: Bir fincan çamaşır makinesi deterjanı, 1 fincan bulaşık makinesi tozu, 1 fincan çamaşır suyu ve yarım fincan boraksa sıcak su ekleyin ve kılıflara uygulayın.

Yanan ve çizilen tavalar: İhtiyacınız olanlar; bir fırın temizleyici, lastik eldiven, çöp poşeti ve sirke.

Mutfak dolaplarınızı temizleyin: 1 kaşık ayçiçek yağı ve 2 kaşık kabartma tozunu karıştırın ve dolapları temizlerken bir bez ya da fırça kullanın.

Duş ve küvet kenarları: Biraz pamuk alın ve küçük toplar yapın. Küçük pamuk toplarını çamaşır suyuna sokup daha sonra lekelerin üzerine yerleştirin ve tüm gece bekletin. Diş fırçası yardımı ile hepsini çıkarın.

Mikrofiber koltuk: Bu tür koltuklarda olan lekeleri bir beyaz fırça ve az miktar ispirto ile çıkarabilirsiniz. Kötü kokuyu engellemek için kabartma tozu ekleyebilirsiniz.