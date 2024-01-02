Kutlamalar bittiyse, 2024 için kolları sıvayalım

KUTLAMALAR BİTTİYSE, 2024 İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. 2023'DEN DAHA ZOR OLACAĞI KESİN...

- İSİAS OTEL katilleri yarın yargı önünde. Kafilemiz adalet aramak adına bu gün önce Gaziantep'e, devamında Adıyaman'a geçecek. 4 gün boyunca gözümüz kulağımız Adıyaman'da olacak

- 2023'ün son günü 2 kilo uyuşturucu yakalandı. Piyasaya girmeden hemen önce. Ne kadar girdiğini ise bilmiyoruz. Polisin başarılı operasyonları ile övünürken, bunca uyuşturucu?

- Taşıma, T ve Turistik izinler ön listesi büyük huzursuzluk yarattı. Bakan Arıklı, "akrabalarımı listeden çıkardım, buna iznim yok" dedi. Yeni bir listenin nihai olarak açıklanacağını söyledi.

- 2024'e yüklü elektrik zammı ile merhaba diyoruz. Kötü yönetimin faturasını ağır ödedik. Belli ki 2024'te de ödemeye devam edeceğiz. Kaldı yüzde 10. O'nu da Ocak sonu açıklarlar...

- Kazancımızın yüzde 40'ı vergiye gidecek. Devlet, bir taraftan kamuyu istihdamlarla doldurdu. Diğer yandan da açığı kapama adına vatandaşın cebine saldırmaya başladı...

- Henüz kamunun vatandaştan aldığı harçlara yönelik oranlar açıklanmadı. Yüzde 40 civarında bir zam bekleniyor. 2023 zordu, 2024 daha zor olacak...