Kutlamalar bittiyse, 2024 için kolları sıvayalım
02/01/2024
Hüseyin Ekmekci
KUTLAMALAR BİTTİYSE, 2024 İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. 2023'DEN DAHA ZOR OLACAĞI KESİN...
- İSİAS OTEL katilleri yarın yargı önünde. Kafilemiz adalet aramak adına bu gün önce Gaziantep'e, devamında Adıyaman'a geçecek. 4 gün boyunca gözümüz kulağımız Adıyaman'da olacak
- 2023'ün son günü 2 kilo uyuşturucu yakalandı. Piyasaya girmeden hemen önce. Ne kadar girdiğini ise bilmiyoruz. Polisin başarılı operasyonları ile övünürken, bunca uyuşturucu?
- Taşıma, T ve Turistik izinler ön listesi büyük huzursuzluk yarattı. Bakan Arıklı, "akrabalarımı listeden çıkardım, buna iznim yok" dedi. Yeni bir listenin nihai olarak açıklanacağını söyledi.
- 2024'e yüklü elektrik zammı ile merhaba diyoruz. Kötü yönetimin faturasını ağır ödedik. Belli ki 2024'te de ödemeye devam edeceğiz. Kaldı yüzde 10. O'nu da Ocak sonu açıklarlar...
- Kazancımızın yüzde 40'ı vergiye gidecek. Devlet, bir taraftan kamuyu istihdamlarla doldurdu. Diğer yandan da açığı kapama adına vatandaşın cebine saldırmaya başladı...
- Henüz kamunun vatandaştan aldığı harçlara yönelik oranlar açıklanmadı. Yüzde 40 civarında bir zam bekleniyor. 2023 zordu, 2024 daha zor olacak...
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