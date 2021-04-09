Kutlay Erk'in acı günü

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09/04/2021

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Kutlay Erk'in acı günü

CTP eski Genel Sekreteri Kutlay Erk'in abisi Asım Erk hayatını kaybetti. Asım Erk'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kutlay Erk abisinin vefatını sosyal medya üzerinden şöyle duyurdu:

4 kardeştik, 3 kaldık... O resimde bana bakan Asım abimi kaybettik. Acımız derindir...

Cenazesi, birinci derecede yakınlarının katılımıyla, bugün (09 Nisan) saat 12:00'de Lefkoşa Mezarlığı'nda İsmail Safa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra defnedilecek...

Ağam, ışıklar içinde uyu...

 

09/04/2021 11:42
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TAGS: Kutlay Erk
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