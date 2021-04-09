Kutlay Erk'in acı günü
09/04/2021
CTP eski Genel Sekreteri Kutlay Erk'in abisi Asım Erk hayatını kaybetti. Asım Erk'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Kutlay Erk abisinin vefatını sosyal medya üzerinden şöyle duyurdu:
4 kardeştik, 3 kaldık... O resimde bana bakan Asım abimi kaybettik. Acımız derindir...
Cenazesi, birinci derecede yakınlarının katılımıyla, bugün (09 Nisan) saat 12:00'de Lefkoşa Mezarlığı'nda İsmail Safa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra defnedilecek...
Ağam, ışıklar içinde uyu...