Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ bu yıl ‘ifade özgürlüğü’ temasıyla sahiplerini buldu.

Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Kutlu Adalı Basın Ödülleri, saat 14.00’te Merkez Lefkoşa’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kişmir: Adalı cinayeti, Türkiye derin devletinin ilk cinayeti değildi

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, etkinlik açılışında yaptığı konuşmadan, basın sektörünün Covid-19 sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu hatırlatarak, tüm ülkenin kapandığı dönemde bile sektörün çalışmaya devam ettiğini ve sektörün bu süreci kolay geçirmediğini ifade etti.

Kişmir, Kutlu Adalı’nın ölüm yıldönümünde yapılan yürüyüşü meslek onuruna sahip çıkılan bir gün olarak da niteleyerek, bugün ise bu onuru hak eden kişilere ödüllerinin verileceğini söyledi. Ödül alan herkesi kutladığını da sözlerine ekleyen Kişmir, Adalı cinayetinin TC derin devletinin ilk cinayeti olmadığını, bugün hala işbirlikçileri ile baskıya uğrayan meslektaşlarının olduğunu söyledi.

Kişmir, yılmayacaklarını da kaydederek, bu yolu yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Özkıraç: Basın emekçilerine uygulanan şiddet ve baskıyı kınıyorum

Sendikal Platform adına bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, basın sektörünün çok önemli bir sektör olduğunu ifade ederek, sömürüsüz ve barış içinde bir dünya uğruna hayatını kaybeden basın emekçilerine saygılarını sundu.

Büyük usta Kutlu Adalı’yı da andığını ifade eden Özkıraç, basın emekçilerine yönelik uygulanan şiddet ve baskıyı kınadığını da ifade ederek, ezilen kesimlerin mücadelesinde lokomotif görevi gören Sendikal Platform’un bu noktada görevine devam edeceğini söyledi.

Harmancı: Basın sektörü sermaye gruplarının kontrolü altına girdi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, ödül töreninde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yılın Kutlu Adalı’nın katledilmesine yönelik ciddi iddiaların ortaya atıldığını ancak yönetenlerin sessizliğe büründüğü bir yıl olduğunu söyleyerek, iddiaların havada kaldığını ve belirsizlik içinde yaşamaya devam edildiğini kaydetti.

Covid-19 sürecinin basın emekçilerine ciddi zararlar verdiğini de kaydeden Harmancı, sayısız basın emekçisinin bu süreçte evine ekmek götürmediğini söyledi.

İfade ve basın özgürlüğünün önemine de işaret eden Harmancı, basın sektörünün sermaye gruplarının kontrolü altına girdiğini ve sektördeki yasal ve etik mevzuatların bir an önce oluşturulması gerektiğini kaydetti. Harmancı, ödül alan basın emekçilerini kutlayarak konuşmasına son verdi.

Ödül Töreni

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödül alan isim ve kurumlar şöyle:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)

Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu (Gazeteci-Sim TV)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan (Gazeteci-Şair-Sim TV)

Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı (Gazeteci-Kıbrıs Postası), Bahar Sancar (Gazeteci-Gündem Kıbrıs)

En İyi Haber Ödülü: Pınar Barut (Özgür Gazete) (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)

Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp (Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan (TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal (Gazeteci-TAK), Canan Onurer (Gazeteci-Kıbrıs Postası)

Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı (Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı (Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü (Gazeteci-BRT), Senem Gök (Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın (Gazeteci-TAK)

Spor Basın Ödülü: Hüseyin Özbarışçı (Yenidüzen)

Spor Basınına Hizmet Ödülü: Mustafa Evliya

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20/11/2021 17:32