Kutlu Adalı Basın Ödülleri yarın veriliyor

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19/11/2021

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Kutlu Adalı Basın Ödülleri yarın veriliyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen)’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ yarın veriliyor. 

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20’nci kez verilecek olan Kutlu Adalı Basın Ödülleri, “İfade özgürlüğü” temasıyla verilecek. 

Pandemi koşulları dikkate alınarak, 20 Kasım Cumartesi günü ( yarın )Merkez Lefkoşa’da saat 14:00’te düzenlenecek ödül töreninde ödül almaya hak kazanan isimler ve kurumlar şöyle:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)
Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu (Gazeteci-Sim TV)
Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan (Gazeteci-Şair-Sim TV)
Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs
Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı (Gazeteci-Kıbrıs Postası), Bahar Sancar (Gazeteci-Gündem Kıbrıs)
En İyi Haber Ödülü: Pınar Barut (Özgür Gazete) (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)
Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)
Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs
Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp (Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan (TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal (Gazeteci-TAK), Canan Onurer (Gazeteci-Kıbrıs Postası)
Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı (Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı (Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü (Gazeteci-BRT), Senem Gök (Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın (Gazeteci-TAK)
Spor Basın Ödülü: Hüseyin Özbarışçı (Yenidüzen)
Spor Basınına Hizmet Ödülü: Mustafa Evliya

19/11/2021 15:06
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TAGS: Kutlu Adalı Basın Ödülleri
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