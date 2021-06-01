Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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01/06/2021

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Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçedeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği KKTC makamlarıyla ilgili bilgi ve belge temini için gerekli yazışmaların yapılacağı duyuruldu.

01/06/2021 14:26
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TAGS: Kutlu Adalı cinayeti
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