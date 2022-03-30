Kutlu Evren, Elektrik Mühendisleri Odası’nı Kabul Etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Üner Kutalmış başkanlığındaki Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın enerji politikalarının tüm paydaşlarla istişare edilerek şekillenmesi amacıyla bir araya gelindiği, Elektrik Mühendisleri Odası’nın faaliyetleri, elektrik enerjisi ile yenilenebilir enerji konularında yeni düzenlemeler ve yapılacak ortak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Açıklamaya göre kabulde ayrıca Enerji Üst Kurulu, enerji verimliliği, enerji politikaları, yasal zeminde yürütülen çalışmalar, ülkede çevre dostu yenilenebilir enerji konusunda neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kutlu Evren, çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini, enerji gibi stratejik konularda tüm paydaşların fikir ve görüşlerini alarak, ortak çalışmalarla ülkenin enerji politikalarına doğru yön vermek için çalıştıklarını belirtti.

Evren, özellikle yenilenebilir enerji konusunda tüm paydaşlarla görüşüp, ülke ihtiyacına cevap verecek ölçekte, sanayicinin ve işletmelerin sürdürülebilir yapılara kavuşmalarına yardımcı olacak, enerji girdilerini düşürecek alternatifler için de çalıştıklarını ifade etti.

Kutlu Evren, enerji gibi stratejik öneme sahip bir konuda bu alanda ülkedeki en yetkin insanlarından oluşan Elektrik Mühendisleri Odası’nın görüş ve önerilerinin çok değerli olduğunun altını çizdi. Toplantı sonunda Kutlu Evren, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Üner Kutalmış ise, Bakan Kutlu Evren’e Elektrik Mühendisleri Odası’nın yürüttüğü faaliyetler, elektrik enerjisi ve alternatif yenilenebilir enerji sistemleri konusundaki görüşlerini aktardıklarını belirtti, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

Başkan Kutalmış, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yapacağı çalışmalar ve yeni düzenlemeler konusunda izlediği yaklaşımın özlenen bir yaklaşım olduğunu, tüm paydaşların görüşlerinin alınmasının çok değerli olduğunun altını çizdi. Kutalmış, EMO olarak her zaman destek vermeye, ortak çalışmalara hazır olduklarını belirtti.

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30/03/2022 16:36