Kutlu Evren İçişleri Bakanlığı görevini Ünal Üstel’e devretti

İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakanlık müsteşar ve müdürlerini hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı’nın geniş bir sorumluluk alanına sahip, çok kapsamlı bir bakanlık olduğunu ifade etti.

Görevi devralacak olan Girne Milletvekili Ünal Üstel’e değerli kardeşim diyerek, her zaman yanında olacağını, bürokratların da gerekli destek için hazır olduklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı görevini devreden Kutlu Evren, yeni görevin Ünal Üstel’e, ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek, kendisine başarılar diledi.

İçişleri Bakanlığı görevini teslim alan Ünal Üstel, devir teslim töreninde önce 23 Ocak seçimlerinin sonuçlarını değerlendirerek, ülkenin zor dönemlerden geçtiğini, vatandaşın hizmet beklediğini, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağımıza inandığını ifade etti.

Üstel, “Değerli kardeşim Kutlu Evren ile her zaman istişare içerisinde olacağız, İçişleri Bakanlığı tecrübesinden yararlanacağız” dedi. Görevi devralan İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Kutlu Evren’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yeni görevinde başarılar diledi. Üstel, sözlerine son verirken “Birlikte çalışarak zor günleri atlatacağız” dedi.

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22/02/2022 11:55