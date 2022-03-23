Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

İki saati aşkın süren toplantıda genel olarak ülke ekonomisinin durumu, sanayi sektörünün birikmiş sorunlarının görüşüldüğü, yaşanan küresel kriz karşısında artan girdi maliyetleri, yapısal sorunların çözümü konusunda atılabilecek adımlar hususunda istişare edildiği ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın istişarelerini artırmak, ortak mücadelenin yükseltilmesi amacıyla 15 günde bir biraraya gelinmesi kararı alındığı açıklandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Küresel ekonomik krizin ağır etkilerinin yaşandığı zor bir dönemden geçildiğini, bu süreçte yerli üretici ve sanayicimizin, bir ada ülkesi olan KKTC’de sanayi sektöründe büyük oranda dışa bağımlı bir yapının olmasının getirdiği ciddi sıkıntılarla boğuşurken bir de buna Covid-19 pandemisi ve Rusya - Ukrayna Savaşının eklenmesiyle sıkıntıların arttığını söyledi.

Dünya petrol fiyatları ve dövizde yaşanan aşırı dalgalanmalar karşısında dünyanın en güçlü ekonomilerinin dahi sarsıldığına dikkat çeken Kutlu Evren, “ülke ekonomisinin krizden en az zararla çıkması, yerli üreticimizin korunması, tüm sektörlerimizin bir nebze nefes alması için elimizdeki imkanlar dahilinde çalışmaya devam edeceğiz “dedi.

Kutlu Evren, “Özel Sektör Güçlendikçe Memleket Kalkınacaktır” dedi.

Özel sektörden gelen bir siyasetçi olarak sanayicinin sorunlarını çok iyi anladığını ifade eden Kutlu Evren, sanayi sektöründe planlı ve yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, sanayi sektöründe çeşitlemenin artırılması ve faaliyet alanlarının genişletilmesinin önemine dikkat çekti. Bu anlamda da her zaman sanayicimizin, üreticimizin yanında olacağını ifade eden Bakan Kutlu Evren, “Özel sektör güçlendikçe memleket kalkınacaktır” dedi.

Kutlu Evren, KTSO ile yapılan görüşmenin çok verimli geçtiğini, birçok konuda görüş birliği bulunduğunu, küresel krizin etkileri ile ülkenin içinden geçtiği olağanüstü günlerde sanayicimizin önündeki engelleri aşmak, üretecimizin ayakta kalmasını sağlamak için tüm paydaşlarla birlikte hareket etmek arzusunda olduğunu yineledi. Kutlu Evren, toplantının sonunda, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden, ortaya koydukları görüş ve önerilerinden dolayı teşekkür etti.

Kamacıoğlu, “15 günde bir toplanarak yakın çalışma ve istişare içerisinde olacağız”

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da açıklamasında, görüşmede sanayinin birikmiş sorunlarının görüşüldüğü, genel ekonomik durumun değerlendirildiği çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, Bakan Kutlu Evren’in sektöre ve ekonomiye yaklaşımının kendilerini hem umutlandırdığını hem de mutlu ettiğini belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın her 15 günde bir toplanarak yakın çalışma ve istişare içerisinde olma kararı aldıklarını da ifade etti. Başkan Kamacıoğlu, Bakan Kutlu Evren’in KTSO’ya gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, kendilerine yeni görevlerinde, yürütecekleri çalışmalarda başarılar diliyoruz” dedi.

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23/03/2022 16:54