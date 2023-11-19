Kutlu Evren’in kayınpederi Mustafa Reisoğlu hayatını kaybetti
19/11/2023
Ulusal Birlik Partisi Girne milletvekili Kutlu Evren’in kayınpederi Mustafa Reisoğlu hayatını kaybetti.
Aslen Limasollu olup Girne’de ikamet eden Mustafa Reisoğlu hayatını kaybetti. 18 Kasım tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan Reisoğlu’nun cenazesi 20 Kasım Pazartesi günü Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak, öğle namazına müteakip Zeytinlik Kabristanlığı’na defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve ailesine sabır dileriz.