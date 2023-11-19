Kutlu Evren’in kayınpederi Mustafa Reisoğlu hayatını kaybetti

ads ads ads ads
19/11/2023

ads
Kutlu Evren’in kayınpederi Mustafa Reisoğlu hayatını kaybetti


 

Ulusal Birlik Partisi Girne milletvekili Kutlu Evren’in kayınpederi Mustafa Reisoğlu hayatını kaybetti.

Aslen Limasollu olup Girne’de ikamet eden Mustafa Reisoğlu hayatını kaybetti. 18 Kasım tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan Reisoğlu’nun cenazesi 20 Kasım Pazartesi günü Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak, öğle namazına müteakip Zeytinlik Kabristanlığı’na defnedilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve ailesine sabır dileriz.

 

 

19/11/2023 15:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kutlu Evren’in kayınpederi Mustafa Reisoğlu hayatını kaybetti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.