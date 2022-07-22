'Kutsal' Suyun Temiz Olduğunu İspatlamaya Çalışan Başbakan Hastanelik Oldu

Hindistan'da Pencap eyaletinin Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein nehrinin suyunun temiz olduğunu göstermek için nehirden bir bardak su içti. Enfeksiyon kapan Mann, hastanelik oldu.

Hindistan'da Pencap eyaletinin Başbakanı Bhagwant Mann, 17 Temmuz'da Sultanpurlodhi kentindeki bir törene katıldı.

Kali Bein nehrinin temizlenmesinin 22. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilen törende nehrin suyunun temiz olduğunu savunan Başbakan Mann, bunu ispatlamak için nehirden bir bardak su alıp içti.

Ancak Başbakan Mann, olaydan iki gün sonra mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ülkenin başkenti Yeni Delhi'deki bir hastanede tedavi atlına alınan Mann'a yapılan testlerde enfeksiyon kaptığı tespit edildi.

Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.

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22/07/2022 16:51