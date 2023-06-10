Kutsal Topraklara yolculuk yapacak vatandaşlar için uğurlama etkinliği düzenlendi

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10/06/2023

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Kutsal Topraklara yolculuk yapacak vatandaşlar için uğurlama etkinliği düzenlendi

 Hacı adaylarına Haspolat Hala Sultan Camii’nde uğurlama etkinliği düzenlendi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün düzenlenen uğurlama etkinliğine Meclis Başkanı Zorlu Töre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL, T.C Lefkoşa B. Elçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal,  Kıbrıs  Vakıflar Örgütü Yönetim Kurulu Üyeleri, Din İşleri Başkanlığı Bölge Temsilcileri, Din görevlileri, hacı adayları ile yakınları katıldı.

Hacı adayları yarın Ercan Havalimanı’ndan kutsal topraklara yolculuk yapacak.

10/06/2023 12:15
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TAGS: haber, kıbrıs
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