“Kutu Kutu” Cuma akşamı Merkez Lefkoşa’da sahnelenecek

ads ads ads ads
13/12/2022

ads
ads
“Kutu Kutu” Cuma akşamı Merkez Lefkoşa’da sahnelenecek

Aydın gençlerin, sanat yapıtlarına karşı bir belediye başkanı ile olan çatışmalarını anlatan “Kutu Kutu” isimli tiyatro oyunu, 16 Aralık Cuma akşamı Merkez Lefkoşa’da sahnelenecek.

Oyun Yazarı Memet Baydur’un kaleme aldığı, sanatçı Mehmet Ulubatlı’nın yönetmenliğini yaptığı ve dramaturgluğunu Leyla Ulubatlı’nın üstlendiği “Kutu Kutu” isimli tiyatro oyunu, 16 Aralık Cuma günü, saat 20.00’de Merkez Lefkoşa’da sahnelenecek.

Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği oyuncuları Ümit Urel Üzgüner, Zeynep Solak, Selin Dalgıçoğlu, Bilen Kılıç, Muammer Tekkanat, Meryem Uygar ve Rasim Çolakoğlu tarafından sahnelenecek oyun, Merkez Lefkoşa’daki Kültür Salonu’nda yer alacak.

Oyunda, büyükleri ile görüş farklılıkları nedeniyle evlerinden ayrılan aydın gençlerin; heykel, resim, tiyatro, opera gibi her tür sanat yapıtına karşı bir Belediye Başkanı ile olan çatışmaları anlatılıyor.

13/12/2022 10:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kutu Kutu
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.