Kutudan çıkanları görünce şoke oldu
17/06/2018
Kanadalı Loretta Simms bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı. Kendisini büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdi.
Loretta Simms bit pazarına gidip vakit geçirmek istedi. Burada gördüğü kulak temizleme çubuklarını satın aldı.
Kulak temizleme çubuklarının kutusunu açınca gözlerince inanamadı.
Kulak temizleme çubuğu kutusunun içinden zümrüt, yakut ve pırlanta işlemeli sekiz yüzük çıktı.
Loretta, toplamı 1.800 dolar değerinde olan yüzükleri iade etmeye karar verdi
Aksi halde başkasına ait yüzükleri almanın vicdan azabıyla yaşayacaktı. Hemen satın aldığı yere yüzükleri geri götürdü.
Satıcı Arlene Cristofoli, Cbc.ca’ya “Ben bile içinde yüzük olduğunu bilmiyordum. Kulak temizleme çubuklarını 50 cente satmıştım” dedi.
Bulduğu yüzükleri geri getiren Loretta’nın yaptığına satıcı minnettar kaldı. Yüzükler satıldıktan sonra bir hayır kurumuna bağışlanacak.