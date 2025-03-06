Kütüküt: “Lenfödemle ilgili belirtileri fark ederseniz uzman bir fizyoterapiste danışın”

Bugün 6 Mart Dünya Lenfödem Farkındalık Günü... Vücutta özellikle kol ve bacaklarda anormal sıvı birikimiyle ortaya çıkan “Fil Hastalığı” olarak da bilinen "lenfödem"in erken tanı ve tedavisi önemli.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği üyesi Uzman Lenfödem, Lipödem Fizyoterapisti Emine Kütüküt “6 Mart Dünya Lenfödem Farkındalık Günü” nedeniyle yazılı açıklama yaparak, hastalığın belirtileri, risk faktörleri ve tedavi süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

-“Kronik ve ilerleyici bir hastalık”

Lenfödemin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ancak yeterince bilinmeyen kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu kaydeden Kütüküt, 6 Mart’ın toplumu bilinçlendirmek, erken teşhisin önemine dikkat çekmek için önemli bir gün olduğunu kaydetti.

-“Vücutta özellikle kollar ve bacaklarda anormal sıvı birikimi oluyor”

Açıklamasında hastalık hakkında bilgi veren Emine Kütüküt, lenfatik sistemin düzgün çalışmaması sonucu vücutta özellikle kollar ve bacaklarda anormal sıvı birikimiyle ortaya çıkan lenfödemin, şişlik, ağırlık hissi, gerginlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti.

-“Erken teşhis ve doğru tedavi, hastalığın ilerlemesini engellemede kritik rol oynar”

Meme kanseri cerrahisi ve radyoterapi gibi bazı kanser tedavileri sonrasında, doğuştan gelen lenf sistemi bozuklukları veya kronik venöz hastalıklarının lenfödem riskini artan faktörler arasında yer aldığını belirten Kütüküt, “Erken teşhis ve doğru tedavi, hastalığın ilerlemesini engellemede kritik rol oynar” dedi.

-“Yanlış veya bilinçsiz yapılan uygulamalar hastalığın ilerlemesine neden olabilir”

Lenfödem tedavisinin konusunda uzmanlaşmış fizyoterapistler tarafından yapılabileceğini vurgulayan Emine Kütüküt, manuel lenf drenajı, kompresyon bandajı, cilt bakımı ve egzersizlerin hastaların yaşam kalitesini artırmada büyük önem taşıdığını ifade etti.

Emine Kütüküt, yanlış veya bilinçsiz yapılan uygulamaların ve lenf drenaj makinelerinin kullanımının hastalığın ilerlemesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

- “Lenfödemle ilgili belirtileri fark ederseniz uzman bir fizyoterapiste danışın”

Bu konuda eğitim almış uzman fizyoterapistlerin ülkedeki fizik tedavi merkezlerinde lenfödem hastalarına doğru bilgi ve destek sağlamak için tedavileri sürdürdüğünü kaydeden Kütüküt, bu konudaki farkındalığı artırılmasının erken teşhis ve hastaların uygun tedaviye erişimi için önemli olduğunu yineledi.

Kütüküt açıklamasında, “Lenfödemle ilgili belirtileri fark ederseniz, en kısa sürede bu alanda uzman bir fizyoterapiste danışmayı ihmal etmeyin” dedi.