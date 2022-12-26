"Kutup ayısı başkentinde" kutup ayısı kalmayacak

Kanada hükümetinin yeni araştırmasına göre, Arktik Bölgesi'nde yer alan Hudson Körfezi'nin batı kesiminde kutup ayıları hızla kayboluyor.

Araştırma raporunda, özellikle dişi ayı ve yavru sayısında çarpıcı bir düşüş olduğu belirtildi.

Bu bölge, "dünya kutup ayısı başkenti" diye lanse edilen turizm merkezi Churchill kasabasına da ev sahipliği yapıyor. Araştırmacılar buradaki kutup ayılarını saymak ve nüfus eğilimlerini tahmin etmek için her 5 yılda bir bölgenin üzerinde uçuşlar yapıyor.

Ağustos ve Eylül 2021 arasında yapılan son sayımın sonuçları bu ay açıklandı. Gözlemler, toplam nüfusun 618 olduğunu ortaya koydu.

5 yıl önceki sayımda toplam nüfus 842 olarak belirlenmişti.

Raporda ayrıca, "2011 ve 2021 arasında yetişkin dişi ve yavru ayıların sayısında önemli düşüşler" kaydedildiği de vurgulandı.

Araştırmacılar, "Gözlemlediğimiz düşüşler, iklim değişikliğinin kutup ayıları üzerindeki demografik etkilerine ilişkin uzun süredir devam eden tahminlerle tutarlı" ifadelerini kullandı.

Kutup ayılarının deniz buzunu merkezine alan habitatları endişe verici bir hızla yok oluyor.

İklim bilimciler, gezegenin kuzey kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanından 4 kat daha hızlı ısındığı görüşünde.

Denizlerdeki buz tabakası ısınmanın etkisiyle incelirken, ilkbaharda daha erken parçalanmaya başladı.

Hudson Körfezi'ndeki buz kütlesinin 1980'lerden bu yana yaz aylarında yaklaşık yüzde 50 azaldığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar iklim ve hayvan popülasyonundaki bu olumsuz eğilimin körfezdeki kutup ayılarını tamamen yok edebileceğini söylüyor.

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26/12/2022 23:17