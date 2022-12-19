Kutup ayısı yavrusu Brodie birinci doğum gününü kutladı

İngiltere'nin tek kutup ayısı yavrusu Brodie, bugün İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği’nin (RZSS) Highland Vahşi Yaşam Parkı’nda birinci doğum gününü kutladı.

Sevimli ayı kendisi için yapılan “doğum günü pastasını” afiyetle yedi.

Havuç, sosisli sandviç, elma, morina karaciğeri yağı ve fıstık ezmeli kremadan oluşan bir doğum günü dondurmasıyla keyifli bir gün geçiren kutup ayısı, 12 Aralık Pazartesi günü 26 yaşına giren annesi Victoria ile doğum günü pastasını paylaştı.

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19/12/2022 11:14