Kütüphaneciler Derneği, Fikret Demirağ Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulundu

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28/02/2024

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Kütüphaneciler Derneği, Fikret Demirağ Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulundu

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği tarafından Lefke Evi’nde hizmete açılan Fikret Demirağ Kütüphanesi’ne çocuk eserleri, edebi eserler ve araştırma kitapları bağışladı.

Dernekten yapılan açıklamada kütüphanenin önemine vurgu yapılarak, Lefke’de halk kütüphanesi bulunmadığı, bu nedenle Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin sorumluluk üstlenip Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile dayanışma yaparak Fikret Demirağ Kütüphanesi'ni hizmete açtığı kaydedildi.

Açıklamada, Lefke’nin yetiştirdiği değerler arasında Kıbrıs edebiyatında önemli yeri olan Fikret Demirağ’ın isminin bu kütüphaneye verilmesinin bir vefa örneği olduğu belirtildi.

28/02/2024 09:48
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TAGS: Kütüphaneciler Derneği, Fikret Demirağ Kütüphanesi’
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