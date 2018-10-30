Kuveyt ile Çin Arasında Petrol Anlaşması

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın KPC pazarlama yetkilisi Velid el-Bedr'e dayandırdığı habere göre, KPC tarihinde ilk kez Çin Rongsheng ile bir petrol anlaşması imzalandı.

Bir dizi başarılı görüşmelerin ardından Çin Rongsheng rafinerisine ham petrol tedariki sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Bedr, Çin özel sektöründen bir rafineriyle ilk kez anlaşma yapıldığına dikkati çekti.

Kuveyt'te altyapı, iletişim ve finans alanlarında 80 ayrı projede çalışmalar yürüten 40 Çin şirketi bulunuyor.

İki ülke ayrıca Çin'in Guangdong vilayetinde 9 milyar dolar maliyetli bir petrol rafinerisi ve petrokimya tesisini içeren ortak proje yürütüyor.

Resmi verilere göre 2017'de iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 12 milyar dolara ulaşmıştı.