Kuveyt, mezarlıklarda tokalaşmayı yasaklıyor

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te belediye cenaze törenlerinde tokalaşmayı yasaklamayı planlıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden El Ceride'nin bir belediye yetkilisine dayandırdığı habere göre, yasağa gerekçe olarak, bulaşıcı hastalık gibi sağlıkla ilgili endişeler gösteriliyor.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'nın belediyeye konuyla ilgili bir talep gönderdiği ve mezarlıklarda yapılan cenaze törenlerine katılanların el sıkışmak yerine gözle selamlaşmasını istediği ifade edildi.

Kuveyt Belediyesi Genel Direktörü Saud El Dabud konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'ndan gelen tavsiye üzerine, taziye salonlarında tokalaşmanın yasaklanacağı bir genelge yayımlanacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamadaysa, tavsiyenin salgın hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla verildiği vurgulandı.

Bakanlık sözcüsü Dr. Abdullah el Sanad, el sıkışmak yerine gözle selamlamanın günlük hayat için daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti ancak ülkedeki mevcut sağlık durumuyla ilgili bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

Kamu sağlığı umzanı Dr. Ahmed Oytebi konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu anda yeni bir hastalık veya vaka yok. Sağlık Bakanlığı'nın uyarısı sadece önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesiyle ilgili" ifadelerini kullandı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı geçen ay ülkede Kovid-19'un yeni bir varyantının görüldüğünü ancak acil durum tedbirlerine başvurmaya gerek olmadığını açıklamıştı.

Bakanlık sözcüsü El Sanad o dönem yaptığı açıklamada, "JN.1 varyantı ülkede görüldü ancak genel sağlık durumu istikrarlı. Şu anda olağandışı bir önleyici tedbir alınmayacak" demişti.

Independent Türkçe