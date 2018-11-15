Kuveyt'te aşırı yağış nedeniyle uçuşlar durduruldu

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın, Sivil Havacılık İdaresinden naklettiği habere göre, aşırı yağışın görüş mesafesini düşürmesi yüzünden Kuveyt Havalimanı'ndan giden uçuşlar geçici olarak durduruldu. Gelen uçuşlar ise Bahreyn, Demmam (Suudi Arabistan) ve Dubaihavalimanlarına yönlendirildi.



Kuveyt hükümeti daha önce, ülkede etkisi süren olumsuz hava koşulları nedeniyle bakanlıklar dahil devlet daireleri ve okullarda verilen tatil süresini uzatmıştı.



Kuveyt Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Deniz Tahminleri İdaresi Başkanı Yasir el-Belluşi de yaptığı açıklamada, yağışların cuma sabahına kadar devam etmesinin beklendiğini ifade etmişti.