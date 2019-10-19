Kuvvetli yağışlara dikkat

KKTC’de bugünden itibaren gelecek cumaya kadar gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hafta ortasında sıcaklıklar 4 derece kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Dairenin, 19 – 25 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yağışlı hava bugünden cumaya kadar etkili olacak. Hava genellikle sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk yarısı 29 – 32, ikinci yarısı 25 – 28 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

19/10/2019 09:31