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Kuyumcu soygunu ile ilgili polisin araştırması sürüyor

150 bin sterlin değerinde ziynet eşyasının çalındığı düşünülüyor

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07/06/2019
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Kuyumcu soygunu ile ilgili polisin araştırması sürüyor

Girne’de dün sabah meydana gelen kuyumcu soygunu ile ilgili polisin araştırması sürüyor.
Dün sabah saatlerinde Senak isimli kuyumcu kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs tarafından soyuldu.

Çalınan altınların miktarı henüz tespit edilemedi.Polis, kuyumcu soygununa karışan iki erkek şahısın Gazimağusa Gülseren bölgesinde görüldüklerini de duyurdu.

Soyguncuların dükkana müşteri gibi girdikleri yüzük bakma bahanesi ile Gülesen Aksay’ı tutup yere yatırdıktan sonra kadının ellerini ayaklarının ve ağzını bantlayıp darp ettikleri öğrenildi.

150 bin sterlin değerinde ziynet eşyasının çalındığı düşünülüyor

Polis soyguncuları görenlerin ya da olaya tanık olanların en yakın polis merkezine haber vermelerini ve polise yardımcı olmalarını da istedi.

 

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TAGS: kuyumcu, girne, haber, kıbrıs
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