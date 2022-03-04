Güzelyurt Kalkanlı anayolu üzerindeki narenciye bahçeleri bölgesinde bulunan motor evi yakınlarında oyun oynarken kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

BRT’de yer alan habere göre çocuğun yaralı olduğu ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"04.03.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narinciye kesimi yaptığı sırada oyun oynamakta olan Hasan Hüseyin TÖREN (E-2), gerekli emniyet tedbirleri alınmayarak ağzı açık durumda bırakılan otuz metre derinliğindeki kuyuya düşmüştür. Hasan Hüseyin TÖREN, Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerince düşmüş olduğu kuyudan yaralı olarak çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir".

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04/03/2022 14:08