Kuyuya düşen çocuk için nefesler tutuldu! Son 5 metre...

Oyun oynarken 32 metrelik kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarma operasyonu Fas'ı dünya gündemine taşıdı.

Neredeyse üç gündür kurtarılmayı bekleyen beş yaşındaki erkek çocuğun sağlık durumu iyi ancak bir toprak kayması tehlikesi bulunuyor.

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kenti yakınlarında, kuyuya düşen bir çocuğu kurtarma çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Sosyal medyada büyük yankı bulan operasyon, Arapça ve İngilizce açılan etiketler viral oldu.

Adının Rayan olduğu açıklanan beş yaşındaki erkek çocuğunun, Şafşavan'a 100 kilometre uzaklıktaki Bab Berred kasabasındaki bir kuyunun yanında oyun oynarken düştüğü bildiriliyor.

Rayan'ın dar bir ağzı bulunan kuyunun 32 metre kadar içine düştüğü kaydedildi. Hükümet Sözcüsü Mustafa Baitas "Çocuğun kurtarılması yakın. Mümkün olduğunca çabuk ailesine dönmesi için dua ediyoruz" dedi.

Fas resmi haber ajansı MAP'e konuşan bir yetkili, kuyunun 32 metre derinliğinde mahsur kalan çocuğu kurtarma operasyonunda, kazı çalışmalarında 27 metreye ulaşıldığını bildirdi.

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04/02/2022 11:13