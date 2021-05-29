Kuyuya Düşen Yılan İçin Kurtarma Operasyonu!

Boğaziçi Köyü'nde kuyuya düşen Kıbrıs engereği yoğun çabalarla kurtarıldı.

Duyarlı vatandaş Doğuş Sofu terkedilmiş bir kuyuda yılanı fakederek hemen 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirildi.

Taşkent Doğa Park'ın iletişime geçtiği İskele İtfaye Ekipleri de kısa sürede olay yerine ulaştı. İftaye Ekiplerinin desteği ile yılan DoğaPark görevlisi tarafından düştüğü 10 metrelik kuyudan kurtarıldı.

Kuyudan çıkarılan yılan, ne kadar süredir kuyuda olduğu bilinmediği için kontrol amaçlı Yaban Hayat Hastanesine getirildi.

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29/05/2021 16:41