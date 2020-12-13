Kuzey Afrika'da koronavirüsten ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 35, Cezayir'de 9, Fas'ta 47 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı 35 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 298 kişinin de virüse yakalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, toplam salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 3 bin 836'ya, hastalığa yakalanan sayısı 110 bin 393'ye yükselirken, 84 bin 218 kişi iyileşti.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 9 kişinin daha hayatını kaybettiği, 517 kişinin enfekte olduğu, 438 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 584'e, vaka sayısının da 91 bin 638'e çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 60 bin 28'e ulaştığı ifade edildi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 47 kişi hastalıktan yaşamını yitirdi 3 bin 33 kişi enfekte oldu.

Açıklamada, salgın nedeniyle toplam ölenlerin sayısı 6 bin 589'a yükseldiği, virüse yakalananların sayısı ise 397 bin 597'ye çıktığı belirtildi.

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13/12/2020 11:49