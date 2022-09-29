Kuzey Akım'da dördüncü sızıntı bulundu

İsveç Sahil Güvenliği'nin Kuzey Akım boru hattında dördüncü bir sızıntı bulduğu duyuruldu.

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29/09/2022

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Kuzey Akım'da dördüncü sızıntı bulundu

İsveç Sahil Güvenliği'nin Kuzey Akım boru hattında dördüncü bir sızıntı bulduğu duyuruldu.

İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'in aktardığına göre Sahil Güvenlik, Rusya'dan Almanya'ya giden iki boru hattının toplam üç yerde hasar görmesinden sonra dördüncü sızıntıyı da tespit etti.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

29/09/2022 08:45
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TAGS: Kuzey Akım
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