Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 146 euroya geriledi.

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21/07/2022

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Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 146 euroya geriledi.

Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının başlamasıyla doğal gaz fiyatları düşüşe geçti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 155 eurodan kapanmıştı.

Avrupa için önemli bir doğal gaz boru hattı olan Kuzey Akım 1'de planlı bakımların tamamlanarak akışın başlamasıyla doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 146 euroya geriledi.

21/07/2022 13:17
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TAGS: avrupa, gaz fiyatları
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