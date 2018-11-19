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Kuzey Irak'ta 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.

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19/11/2018

Kuzey Irak'ta 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları da imha edildi.

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TAGS: Kuzey Irak
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