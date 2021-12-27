Kuzey İrlanda'da alışılmadık UFO raporları

2021 yılı koronavirüs salgını, doğal felaketler ve küresel çapta yaşanan siyasi gerginliklerle hayatımıza damga vururken dünyanın dört bir yanından gelen UFO haberlerini de beraberinde getirdi. ABD istihbaratı ve NASA'nın itiraf gibi açıklamalarının ardından Kuzey İrlanda'dan gelen UFO haberleri büyük şaşkınlık yarattı.

2021 yılı UFO'larla ilgili en çok haber yapılan ve resmi kurumların da bu konuyla alakalı en çok açıklama yaptığı yıllardan biri oldu desek yalan olmaz herhalde. Beyaz Saray'dan NASA'ya, CIA'dan FBI'ya kadar sayısız UFO açıklamasıyla dolu 2021 yılı biterken uzaylı ziyaretleriyle ilgili bir haber de Kuzey İrlanda'dan geldi...

Ülkede gizemli uçan cisimlerin görüldüğüne dair raporlar 2019'da dört, 2020'de altı ve son olarak da 2021'de sekiz adet olarak açıklandı.

Üstelik bu raporlarda sadece havada değil güvenlik kameralarında yer alan UFO görüntüleri iddiaları da yer alıyor. Hatta bir raporda ocak ayında ülkenin Downpatrick bölgesinde yanıp sönen ışıkları olan bir uzay gemisinin görüldüğü iddiası bile var.

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27/12/2021 18:01