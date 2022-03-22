Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesi 12 yıl sonra ilk kez düştü

Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesi 12 yıl sonra "şiddetli"den (saldırı büyük ölçüde muhtemel), "önemli"ye (saldırı muhtemel) düşürüldü.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis, parlamentoya yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesinin, İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in istihbarat analizine dayandırılarak düşürüldüğünü duyurdu.

Lewis, "Bu, Kuzey İrlanda'daki tehdit seviyesinin 2010'dan bu yana ilk kez değiştiği ve Kuzey İrlanda'nın daha barışçıl, müreffeh ve güvenli bir toplum yolunda kaydettiği ve kaydetmeye devam ettiği önemli ilerlemeyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

"HALA KUZEY İRLANDA'YI GEÇMİŞE GÖTÜRMEYE NİYETLİ KÜÇÜK BİR GRUP İNSAN VAR"

Kuzey İrlanda'da Polis Şefi Simon Byrne de söz konusu duyurunun "önemli" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda, saldırıları önlemede, Yeni IRA dahil grupları araştırma ve takip etmede elde ettiğimiz başarılar, bizi bugün bulunduğumuz yere getirdi. Maalesef toplumumuzda hala zarar vermeye ve Kuzey İrlanda'yı geçmişe götürmeye niyetli küçük bir grup insan var. Bu kişilerin peşine düşüp mahkeme önüne çıkarmaya devam edeceğiz."

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi, "düşük" (saldırı pek muhtemel değil), "orta" (saldırı muhtemel ancak olası değil), "önemli" (saldırı muhtemel) ve "şiddetli" (saldırı büyük ölçüde muhtemel) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

KUZEY İRLANDA'DAKİ SİLAHLI GRUPLAR VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

İngiltere, İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu.1920'li yıllarda İrlanda Adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere'nin parçası olmayı sürdürürken, güney kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.

İngiltere, 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terör örgütünün saldırılarına sahne olmuştu.

Barış anlaşmasının ardından IRA kademeli olarak silah bırakırken, örgüt içinden şiddeti sürdürmek isteyen yeni gruplar IRA ile bağlantılı adlar altında eylemlerini sürdürmüştü.

Ocak 2019'da Ian Ogle adlı bir işçi İngiltere'ye sadakati savunan Ulster Savunma Birliği (UDA) örgütü, nisanda da gazeteci Lyra McKee Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü tarafından öldürülmüştü.

Ayrıca, yine aynı yıl Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki mahkeme binası önünde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, olayı Yeni IRA üstlenmişti.

Bölgede, 29 Mart 2021'de de Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı çıkan birlik yanlısı Protestanlar, yeniden sokağa çıkmış ve şiddet olayları meydana gelmişti.

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22/03/2022 15:56