Kuzey Işıkları Alaska'da Görüntülendi

ABD’nin kuzeyindeki Alaska Eyaleti’nin Eklutna Tailrace bölgesinde, gökyüzünü büyüleyici renklerle süsleyen Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) gözlemlendi.

Doğa Tutkunları Buluştu

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu doğa harikası, fotoğrafçılar ve doğa severleri bir araya getirdi. Işık kirliliğinin en az olduğu bölgelerden biri olan Eklutna Tailrace, Kuzey Işıkları’nı net bir şekilde izlemek isteyenler için ideal bir nokta oldu.

2025, Kuzey Işıkları İçin Önemli Bir Yıl

Bilim insanları, 2025 yılının artan Güneş aktivitesi nedeniyle Kuzey Işıkları’nın daha sık ve yoğun şekilde gözlemlenebileceği bir dönem olacağını öngörüyor. Bu olağanüstü doğa olayı, önümüzdeki aylarda dünyanın çeşitli bölgelerinde de kendini göstermeye devam edecek.