Kuzey Kıbrıs, 2024'te Turizm Potansiyelini Artırmak İçin Büyük Kampanya Başlatıyor

Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelini daha da yükseltmek ve dünya genelinde tanıtmak hedefiyle, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, 2024 yılı için büyük bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Türkiye başta olmak üzere, Almanya ve diğer hedef Avrupa ülkelerinde tanıtım kampanyalarının şekillendiğini belirten Aktunç, önemli içerik üreticileri, sosyal medya yöneticileri, organizatörler ve müzik alanındaki kişilerin katılımıyla bir devlet politikası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Aktunç, amaçlarının tam olarak "Kıbrıs Tüten" bir kampanya yaratmak ve ülkenin markalaşmasını dünya trendlerine uygun şekilde güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Aktunç, açıklamasında ifadelerine yer verdi: Bu çalışmalar 2023'de Dünyanın 5. büyük Turizm Destinasyonu seçilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yürütülüyor, bizlere inanılmaz destekleri için çok teşekkür ederim..."

"Amacımız tam olarak 'Kıbrıs Tüten' bir kampanya ortaya çıkarmaktır. Ülkemizin markalaşmasında, turizmdeki gelişen dünya trendlerine uygun bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Bu çalışmalar, 2023 yılında dünyanın 5. büyük turizm destinasyonu seçilen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte yürütülüyor. Bizlere inanılmaz destekleri için kendilerine çok teşekkür ederim."