Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği işbirliğinde eğitim semineri düzenlendi

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27/06/2022

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Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği işbirliğinde eğitim semineri düzenlendi

 Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği işbirliğinde eğitim semineri düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin yerel eğitimler serisi kapsamında gerçekleştirilen, ‘Bankacılık Sektöründe Gayrimenkul Değerleme’ konulu seminer, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği (KKGDUB) tarafından sunuldu.

KKGDUB’dan yapılan açıklamada;  bankaların krediler ve ilgili diğer birimlerinin katılımı ile gerçekleştirilen seminer kapsamında, Değerleme Uzmanı ve Sorumlulukları, Uygulanan Standartlar ve Teknik Yönetmelikler, Değerleme Raporu Asgari İçerik ve Kullanılan Yöntemler, Yasal Mevzuatlar ve Sektörel Riskler, konuları ile ilgili bilgi verildi.

27/06/2022 14:04
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TAGS:  Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği
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