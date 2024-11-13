Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Ödüllleri Verdi

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 20. Kuruluş yıldönümü ile ödül gecesini düzenlediği balo ile kutladı. Dome Hotel’de düzenlenen gecede Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu kurucu başkanı merhum Aşkın Burcu anısına plaket, merhum Ahmet Asfaroğlu anısına plaket,

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı da teşekkür plaketi, bu yılın şampiyon sporcuları da kupa ve madalyalar 2023-2024 Gençler, 2023-2024 Senyorlar, 2023-2024 Büyükler, 2023-2024 İR-MAR Ligi, 2023-2024 Kupada başarılı olan sporcular ödüllendirildi.

Kuzey Kıbrıs Adına Katılıyoruz

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon başkanı Levent Erboy 20. Kuruluş yıldönümü ile ödül gecesinde yaptığı konuşmada, Bilardo Birliği ile başlayan serüvenin Federasyona dönüşmesi ve 20 yıllık bir Federasyonun Avrupa Bilardo Federasyonu üyeliği ile güçlendiğini söyledi. Erboy sözlerine “müsabakalara Kuzey Kıbrıs adına katılıyoruz, ülkemizin adını gururla taşıyan bir federasyonuz ve genç sporcularımızın başarıları ile gurur duyuyoruz” dedi.

Hizmetleri Unutulmadı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 20. Kuruluş yıldönümü ile ödül gecesinde Federasoyna hizmet edenleri de unutmadı. Gecede Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu kurucu başkanı merhum Aşkın Burcu anısına plaketini eşi ve çocukları, merhum Ahmet Asfaroğlu anısına plaketi ise oğlu İbrahim Asfaroğlu aldı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı da teşekkür plaketi verildi.

Kupa ve Madalyalar Verildi

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından İr-Mar sponsorluğunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2023-2024 İR-MAR Bilardo liginde dereceye giren takımlara, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon kupasında dereceye giren takımlara ve 2023-2024 Gençler, Senyorla, Büyükler kategorilerde başarılı olan sporculara madalya ve kupa ödüller verildi.

2023-2024 Gençler

1. Ada Efe

2. İsmet Hüryol

3. İbrahim Pekşah

2023-2024 Senyorlar

1. Hüseyin Borankan

2. Onuç Altur

3. Emir Konuklu

2023-2024 Büyükler

1. Mustafa Alnar

2. Bilge Alaçam

3. Onuç Altur

2023-2024 İR-MAR Ligi

Lig şampiyonu Girne Halkevi Spor Kulübü

2. Lefkoşa Spor Birliği

3. Aygün Spor Kulübü

2023-2024 Kupa

Kupa şampiyonu Lefkoşa Spor Birliği

2. Doğu Akdeniz Üniversitesi

3. Green Pedal Cyling ve Aygün Spor Kulübü