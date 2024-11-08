Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Kupası Yüzme Şampiyonası Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’ Cumhuriyet Kupası, bugün Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda 18:00’de başlıyor.

8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu organizasyon, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü ve Ulu Önder Atatürk’ün anma haftasında, genç yüzücülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

Federasyon yetkilileri, anlam yüklü bu hafta boyunca Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek mücadeleleri Kuzey Kıbrıs TV’nin canlı yayınlayacağını belirterek tüm halkı bu coşkuya ortak olmaya davet etti.