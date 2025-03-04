Kuzey Kıbrıs gastronomisi ITB Berlin’de...

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Arif Bayraktar ve Asbaşkanı Cemal Gülercan, dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin’de Kuzey Kıbrıs mutfağını temsil etti.

RES-BİR’den yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın gastronomik zenginliğini yansıtan birçok yerel ürünün, fuar ziyaretçilerine sunulduğu ve yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

RES-BİR Başkanı Bayraktar, “Kuzey Kıbrıs mutfağının hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleneksel lezzetlerimizi dünya sahnesinde tanıtmak, gastronomi turizminin gelişimi için büyük bir adım.” dedi.

Asbaşkan Gülercan ise “Ziyaretçilerimiz, Kıbrıs mutfağının özgün tatlarına hayran kaldı. Hellim böreğimizden, yöresel tatlı ve yemeklerimize kadar sunduğumuz her ürün büyük ilgi gördü. Kıbrıs gastronomisini elimizden geldiğince tüm dünyaya tanıtmak için mücadelemiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.