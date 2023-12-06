Kuzey Kıbrıs Havacılık Sektörünün Liderleri ve Uzmanları DAÜ’de Buluşuyor

7 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sivil Havacılık Günü Paneli, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Panel, Kuzey Kıbrıs’ın önemli turizm destinasyonlarından biri olması ve gelecekteki potansiyelinin daha da artması bağlamında büyük bir öneme sahip. Panelde ayrıca, havacılık sektöründeki artan insan kaynakları ihtiyacı ve bu alandaki kariyer fırsatları da etkinlik kapsamında detaylı bir şekilde ele alınacak.

Sektörün Liderleri DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencileriyle Buluşacak

Havacılık sektörünün hızla gelişen yapısı, özellikle Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyeli ile birleştiğinde, öğrencilere ve katılımcılara büyük fırsatlar sunuyor. Panelde sektörün önde gelen isimleri, katılımcılara havacılık alanında kariyer yapma imkanları, eğitim gereksinimleri ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında bilgi verecek. Bu, öğrencilere sadece teorik bilgilerle değil, aynı zamanda sektörde başarılı bir kariyere adım atmalarına yardımcı olacak pratik bilgilerle de donatılma fırsatı sunacak.

Panelistler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Türk Hava Yolları Kuzey Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, Pegasus Havayolları Kıbrıs Temsilcisi ve Cyprus XP Travel Direktörü Zeki Ziya ile Pegasus Havayolları Kaptan Pilotu D. Çağrı Er gibi sektörün önde gelen isimleri yer alacak.

Uluslararası Sivil Havacılık Günü Nedir?

7 Aralık 1944 tarihinde kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Birleşmiş Milletler sisteminin bir parçası olarak 191 ülkenin üye olduğu bir kuruluş olarak ön plana çıkıyor. Bu sebeple her yılın 7 Aralık günü, “Uluslararası Sivil Havacılık Günü” olarak kutlanıyor. ICAO, uluslararası sivil havacılığın emniyetli, düzenli ve ekonomik bir şekilde gelişmesini sağlamak için ortak kuralların oluşturulmasından sorumlu. Bugüne kadar belirlenen bu kuralların sayısı ise 10,000’i aşmış durumda.

Hedef Öğrencilerin Kariyer Planlamalarına Katkı Koymak

Panel, Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini ve bu bağlamda artan hava taşımacılığı faaliyetlerini vurgulamayı amaçlıyor. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, bu önemli gerçekten yola çıkarak bölgedeki havacılık faaliyetlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Öztüren, özellikle Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencileri ile turizm ve gastronomi eğitimi alan diğer öğrenciler için, sektörün önde gelen uzmanlarını bir araya getirerek kariyer planlamalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

DAÜ Turizm Fakültesi’nin havacılık konusundaki çalışmalarının her geçen gün gelişmekte olduğunu ve bu alandaki çalışmalara destek vermek üzere diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürdüreceklerini ifade eden Prof. Dr. Ali Öztüren, panelin öğrencilere sektörle ilgili güncel bilgileri sunmanın yanı sıra, gelecekteki havacılık profesyonellerini yetiştirmeye katkıda bulunacak bir platform olacağına da dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Öztüren, bu etkinliğin öğrencilere sektörel bilgi kazandırmayı ve havacılık alanında kariyer yapmayı düşünenlere doğru yönlendirmelerde bulunmayı amaçladığını belirtti.