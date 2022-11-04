Kuzey Kıbrıs ihracatının artması için iş birliğine devam

İstanbul’da bulunan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet 3 Kasım’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) ziyarette bulundu.

Ziyarette, TİM Başkanlığına yeni seçilen Mustafa Gültepe ile bir araya gelen Başkan Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet, göreve yeni seçilen Gültepe’ye görevinde başarılar diledi. İki kurum arasında mevcut olan işbirliğinin daha da ileriye taşınması konusunda çalışmaların hız kesmeden devam edeceği gündeme gelen görüşmede, olası geliştirilecek yeni işbirliği ve projelerin üzerinde duruldu.

Oda heyeti, ihracat ve ihracatın geliştirilmesi konusunda oldukça başarılı olan TİM’in, tecrübeleri ışığında odaya katacağı çok şeyin olduğunu dile getirdi. Oda Başkanı Kamacıoğlu, oda ihracatçı üyelerinin yeni pazarlar bulması ve bu pazarlarda yer alabilmesi konusunda TİM’in katkılarının olduğunu vurgulayarak, bu desteklerin süreceğine olan inancı yineledi.

Ziyarette Başkan Ali Kamacıoğlu’na, As Başkan Mustafa Ersözlü, Oda Dış İlişkiler Sorumlusu Gizem Alışkan ve Melis Özkara Pearce eşlik etti. Ziyaret sonunda Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’ye anı hediyesi verdi.

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04/11/2022 16:43