Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde ödül töreni yapılıyor

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13/01/2023

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde ödül töreni yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2022 sezonu başarılılarının kupalarını alacağı ödül törenini 14 Ocak 2023 Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor.

6 yarışlık “2022 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından gala gecesi, 14 Ocak 2023 Cumartesi akşamı, Cemsa Sporting Center içerisinde bulunan “Cloud Nine Club”da 18.30-21.00 saatleri arasında yapılıyor. Mini, Junior,Senior ve Master kategorilerde ilk üçe giren sporcuların kupalarını alacağı gecede, Mini ve Junior kategoride tüm sporculara başarı kupası takdim edilecek. 

13/01/2023 19:30
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TAGS: Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde ödül töreni yapılıyor
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