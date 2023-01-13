Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde ödül töreni yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2022 sezonu başarılılarının kupalarını alacağı ödül törenini 14 Ocak 2023 Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor.

6 yarışlık “2022 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından gala gecesi, 14 Ocak 2023 Cumartesi akşamı, Cemsa Sporting Center içerisinde bulunan “Cloud Nine Club”da 18.30-21.00 saatleri arasında yapılıyor. Mini, Junior,Senior ve Master kategorilerde ilk üçe giren sporcuların kupalarını alacağı gecede, Mini ve Junior kategoride tüm sporculara başarı kupası takdim edilecek.

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13/01/2023 19:30