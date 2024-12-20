Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Yeni Yönetimini Seçti
YAYIN TARİHİ:
20/12/2024
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2024 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
İşte yeni yönetim kurulu:
Başkan: Vural Vurur
Asbaşkan: Akın Demirağ
Genel Sekreter: İlker Yatman
Sayman: Uğur Kıroğlu
Faal Üyeler: Argun Paralik, Mahmut Sokollu, Cem Savoğlu
Kulüp, yeni dönemde etkinliklerini ve projelerini sürdürerek otomobil tutkunlarına hitap etmeye devam edecek. Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyoruz.
YAYIN TARİHİ: