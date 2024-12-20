Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Yeni Yönetimini Seçti

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20/12/2024

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Yeni Yönetimini Seçti

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2024 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

İşte yeni yönetim kurulu:

Başkan: Vural Vurur

Asbaşkan: Akın Demirağ

Genel Sekreter: İlker Yatman

Sayman: Uğur Kıroğlu

Faal Üyeler: Argun Paralik, Mahmut Sokollu, Cem Savoğlu

Kulüp, yeni dönemde etkinliklerini ve projelerini sürdürerek otomobil tutkunlarına hitap etmeye devam edecek. Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyoruz.

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TAGS: Kuzey Kıbrıs Klasik, Spor Otomobil Kulübü
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