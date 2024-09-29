Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U13 Ferdi Klasman Turnuvasını dün gerçekleştrdi

Federasyon, dün (28 Eylül Cumartesi) Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda U13 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirirken dereceye giren sporcular da belli oldu. Kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel, erkeklerde ise yine Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Ivan Blahotin turnuvayı ilk sırada tamamladı. Sıralamalar şu şekilde;

Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Liva Çevik (GAÜ)

3.Ekin Şarap (Bekiroğulları MTAYD)

3.İzem Özel (GAÜ)

Erkekler

1.Ivan Blahotin (GAÜ)

2.Sonay Hayatseven (GAÜ)

3.Sarp Öztürk (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Mert Özer (GAÜ)