Kuzey Kıbrıs Rallisi başlıyor

Gülgün Süt'ün ana sponsorluğunda 1-3 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi için hazırlıklar tamamlandı.

Bugün sabah saatlerinde Golden Tulip Hotel'de düzenlenen basın toplantısı ile Kuzey Kıbrıs Rallisi basına tanıtıldı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa, Gülgün Süt Direktörü Yunus Betmezoğlu ve rallici Deniz Fahri katıldı.

Kişmir: İlk kez direkt olarak Türkiye Ralli Şampiyonası'na katılıyoruz

Konuyla ilgili ilk sözü alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, basın mensuplarına toplantıya gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ederek, basının katkılarının artarak devam etmesini diledi.

Kişmir, geçmiş yıllarda Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarına aday olarak katılan Kuzey Kıbrıs Rallisi'nin bu yıl ilk kez direkt olarak katılacağını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Rallisi'nin dünya ralli şampiyonasından sonra en yüksek puan alan organizasyonlardan bir olduğunu kaydetti.

Kişmir, Türkiye takviminde Akdeniz Rallisi adı altında yer alındığını da ifade ederek, organizasyonun hem kendisi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gurur verici bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Kişmir şunları kaydetti:

"Sürekli olarak yakındığımız, Türkiye bizimle maç yapmaz durumunu aşarak, gurur verici olan bu organizasyonu başarıp önümüze bakacağız. Bu organizasyonla önümüzdeki yıllara da bırakacağımız mirasla, kalıcı şekilde devam edebilmesinin çalışması içinde olacağız. Bu yıl, organizasyon için çok farklı lezzetler, Türkiye'den basın, sporcu ve yöneticiler de bizlerle olacak."

Kişmir, folklor, müzik, tarih, kültür, yemek ve coğrafyayla birlikte Kıbrıs Türk halkına harika bir hafta sonu yaşatacaklarını da sözlerine ekleyerek, motor sporları geçmişi olmamasına rağmen, motor sporlarına çok büyük destek veren Gülgün Süt Ürünleri'ne de teşekkür etti.

Organizasyon maliyeti 330 bin TL civarında

KKTOK Başkanı Kişmir, basın mensuplarının bir sorusu üzerine organizasyonun tahmin edilen maliyetini de açıklayarak, böylesine organizasyonların maliyetinin Türkiye'de veya güneyde 1 milyon Euro civarında olduğunu kaydederek, KKTOK için bu rakamın 330 bin TL civarında olduğunu da kaydetti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın iki etabının organizasyonundayız

Kişmir, KKTOK ekibinin geçtiğimiz yıl Marmaris'te görev almasının ardından Türkiye'den Dünya Ralli Şampiyonası'nı organize etmek için davet aldıklarını da kaydederek, şu anda gelinen aşamada, Dünya Ralli Şampiyonası'nda iki etabın organizasyonun KKTOK'a ait olduğunu söyledi.

Değirmencioğlu: Bir ayağın burada yapılması bizler için heyecan verici

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, KKTOK ile olmaktan onur duyduklarını, ralli hazırlıklarının son aşamasına geldiğini ve yoğun mesailerinden ötürü başta Başkan Tigin Kişmir ve tüm ekibini yürekten kutladığını kaydetti.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın bir ayağının Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak olmasının kendileri için heyecan verici olduğunu ve bunun büyük bir başarı olduğunu da kaydeden Değirmencioğlu, bu başarıyı devam ettirmenin de çok önemli olduğunu kaydetti.

"İlk olacak ama son olmayacak"

Değirmencioğlu, organizasyonun başarılı geçmesini de dileyerek, bu organizasyonun ülkemizde ilk olacağını ancak son olmayacağına dair inancını da dile getirdi.

Sezinler: KKTC bambaşka bir hafta sonu yaşayacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Asbaşkanı Mahmut Sezinler ise bu hafta sonu gerçekleşecek rallinin ambargoların kırılması anlamına geldiğin ifade ederek, "Türkiye'de FIA'ya bağlı organizasyonun sporcuları, Türkiye Ralli Şampiyonası Şampiyonu bizimle yarışıyorsa, bu kısıtlamaları kırmamızdan kaynaklıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs'ta daha önce bu kadar yoğun katılımlı bir ralli gerçekleştirilmediğini de kaydeden Sezinler, bu işin maddi katkıyla büyüdüğünü belirterek, katkı sağlayan tüm sponsorlara, özellikle Gülgün Süt'e teşekkür etti.

"Temsil edilen ülke KKTC'dir"

Sezinler sözlerine şöyle son verdi:

Dünyaya açılabileceğimiz tek dal olan motor sporlarıyla temsil edilen ülke KKTC'dir. Buna devlet tarafından maksimum katkının sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir rallinin bir sporcuya maliyeti, aracın hasar görmemesi durumunda en az 12-13 bin TL'dir. Dolayısıyla bu kadar özverili bir spor dalı olurken motor sporları biraz daha ilgiye ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizi en iyi şekilde dünya basınında da tanıtmak, bu işi çok iyi yaptığımızı göstermek için çabalarımız ortadadır. Bu hafta görülecek ki, KKTC bambaşka bir hafta sonu yaşayacak"

Fahri:

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışarak ülkemizin gururu olan Deniz Fahri ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ralli'nin ülkemiz için çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, sporcular olarak bu yarışmada ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti ve tüm halkı yarışları izlemeye davet etti.

Fahri, Türkiye'de yarışmalarının bir sebebinin de daha hızlı tecrübe kazanmak olduğunu kaydederek, KKTC'yi orada temsil etmek istediklerini ve hedefinin Kuzey Kıbrıs Rallisi'ni kazanmak olduğunu belirtti.

Özpaşa: Bizler için gurur verici bir olay

KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa 2017'de çok güzel gerçekleşen organizasyonla, Kuzey Kıbrıs Rallisi'nin Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olarak zorunlu olarak takvime girdiğini ifade ederek, bunu gurur verici bir olay olarak niteledi. Yarından itibaren dünyanın tanınmış yarışçılarından Yağız Avcı, Burak Çukurova'nın ülkemize geleceğini de kaydeden Canben, Kuzey Kıbrıs'ın onlara bu imkanı tanıyabilmesinin çok önemli olduğunu, belirtti.

Toplam 454. 45 km'lik yarış

1-3 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yarışlarıın, Girne, Tirmen, Esentepe, Lefkoşa, Balıkesir, Serdarlı ve Görneç’te gerçekleşeceğini kaydeden Özpaşa, şunları kaydetti:

1 Haziran Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk gün Girne Şehir içi Etabı geçilecek. Servis Alanı’nın Atatürk Stadyumu-Lefkoşa’da olacağı rallide ekipler, 2 Haziran Cumartesi günü Tirmen ve Esentepe etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacak. Rallinin son günü olan 3 Haziran Pazar günü, sırası ile Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecekler. Toplam uzunluğu 454.45 kilometre olacak olan rallide ekipler, 7 özel etabın toplamı olan 112.38 kilometrelik özel etaplarda mücadele edecekler.

250 kişi görev yapacak

Özpaşa, zor ve uzun geçecek bir yarışma için hazırlıklarının tamamlandığını da kaydederek, 250 kişinin bu rallide görev yapacağını da sözlerine ekledi.

Betmezoğlu: Maddi ve manevi desteğimizle yanınızdayız

Rallinin ana sponsoru Gülgün Süt Ürünleri'nin direktörü Yunus Betmezoğlu, ise yaptı konuşmada, geçen yıl sponsor olarak iyi sonuçlar aldıklarını ve bu yıl da yine ana sponsor olarak görev alacaklarını kaydetti.

Betmezoğlu, Gülgün Süt'ün maddi ve manevi destekle Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın yanında olduklarını da belirterek, bu tür organizasyonlarda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.